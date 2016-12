POL-KS: Landkreis Kassel - Zierenberg: Folgemeldung 1 zum schweren Verkehrsunfall auf der B 251: Transporter-Fahrer übersah beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw

Kassel (ots) - Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen zum Unfallhergang berichten, war nach Zeugenangaben gegen 6:40 Uhr ein 43-Jähriger aus Dortmund mit einem Sprinter aus Richtung Habichtswald-Ehlen kommend von der Bundesstraße nach links auf die Auffahrt der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Kassel abgeboben. Dabei übersah er aus bislang unbekannten Gründen einen entgegenkommenden Ford Fiesta, an dessen Steuer ein 22-Jähriger aus Wolfhagen saß. Die beiden Wagen waren daraufhin auf der Bundesstraße zusammengekracht. Beide Fahrer zogen sich dabei ersten Berichten der am Unfallort eingesetzten Rettungskräfte offenbar schwerste Verletzungen zu. Sie wurden anschließend mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Der Transporter und der Pkw waren durch den Unfall erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden beziffern die Beamten auf ca. 10.000,- Euro.

Die Bundesstraße 251 musste während der Rettungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach kurzer Zeit konnte der Verkehr beider Fahrtrichtungen abwechselnd einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 8:30 Uhr waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die B 251 wieder in beiden Richtungen frei befahrbar.

Hinweis an die Medienvertreter zur Bildberichterstattung: Angehörige der Unfallopfer konnten mittlerweile verständigt werden.

