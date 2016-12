POL-KS: Wolfhagen-Altenhasungen: 18-Jähriger landet mit Auto im Vorgarten

Das Foto zeigt den Unfallwagen an der Unfallstelle in Wolfhagen-Altenhasungen. Bild-Infos Download

Kassel (ots) - Am heutigen Mittwochmittag ereignete sich im Wolfhager Stadtteil Altenhasungen ein Alleinunfall, bei dem ein 18-Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und erst im Vorgarten eines dortigen Grundstücks zum Stehen kam. Der junge Autofahrer war anschließend vorsorglich in ein Wolfhager Krankenhaus gebracht worden.

(Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemeldung im elektronischen Versand beigefügte und unter www.polizeipresse.de zum Download bereitgestellte Foto, das den Unfallwagen an der Unfallstelle zeigt.)

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Wolfhager Polizeistation berichten, war der aus Wolfhagen stammende 18-Jährige mit seinem Wagen auf der Bärenbergstraße in Richtung Wolfhagen unterwegs. In Höhe Hausnummer 22 verlor er nach erster polizeilicher Einschätzung wegen unangepasster Geschwindigkeit oder einem anderen Fahrfehler die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW krachte zunächst gegen eine Laterne und schließlich gegen eine Grundstücksmauer, auf der er schließlich zum Halten kam. An dem Pkw entstand dabei erheblicher Sachschaden und musste schließlich von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen werden nun von den Beamten der Polizeistation Wolfhagen geführt.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar

- Pressestelle -

Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell