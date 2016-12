POL-KS: Kassel - Fasanenhof: Raubüberfall auf Rentnerin: Polizei veröffentlicht Foto der auffälligen Tätertasche

1 weiterer Medieninhalt

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch die dieser Pressemeldung im elektronischen Versand beigefügten und unter www.polizeipresse.de zum Download bereitgestellten Fotos der Tasche.)

Am gestrigen Dienstagnachmittag ereignete sich in der Mörikestraße im Kasseler Stadtteil Fasanenhof ein Raubüberfall auf eine 92 Jahre alte Seniorin. Weil die Rentnerin um Hilfe schrie, ergriff der Täter die Flucht und ließ eine kleine schwarzblaue Stofftasche zurück. Die Kasseler Polizei veröffentlicht nun Fotos der Tasche, die mit auffälligen Transformers-Motiven bedruckt ist, und hofft auf Zeugenhinweise, die Rückschlüsse auf den Täter zulassen.

Täter hatte Paketklebeband und Taschentücher dabei

Wie das Opfer den Ermittlern des für Raubüberfälle zuständigen Kommissariats 35 berichtet, ereignete sich der Überfall gegen 14:30 Uhr. Zu dieser Zeit klingelte es an der Haustür der Seniorin. Als sie die Tür ihres Einfamilienhauses öffnete, drängte sie der Täter zurück in den Flur. Nach einem kurzen Gerangel gelang es der Rentnerin auf die Straße zu fliehen und mit Hilferufen auf sich aufmerksam zu machen. Sie drückte zeitgleich den Hausnotrufknopf an einem Band, das sie um den Hals trug, und verständigte damit den Rettungsdienst. Der Täter flüchtete daraufhin vom Tatort auf die Mörikestraße und von dort in unbekannte Richtung. Bei dem Gerangel hatte der Räuber seine Sporttasche zurückgelassen, in der er Paketklebeband und ein Päckchen Taschentücher deponiert hatte.

Vage Täterbeschreibung, auffällige Tasche

Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben: Der Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 m groß sein. Er sei schlank und dunkel gekleidet gewesen. Bei der zurückgelassenen Tasche handelt es sich um eine kleine schwarzblaue Sporttasche mit dem Schriftzug und Abbildungen des Science-Fiction-Films "Transformers". In der Tasche des Herstellers Herlitz waren braunes Paketklebeband und ein Päckchen Taschentücher verstaut.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben oder Hinweise zum Besitzer der mit Fotos veröffentlichten Sporttasche geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen Kassel zu melden.

