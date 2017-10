POL-ME: Vorläufige Festnahmen nach Ladendiebstahl - Velbert - 1710040

Mettmann (ots) - Am Montag, dem 09.10.2017, gegen 17:35 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Ladendetektiv drei männliche Personen, die sich verdächtig in einem Elektronikmarkt an der Friedrichstraße in Velbert- Mitte bewegten. Der Zeuge vermutete, dass es sich bei den jungen Männern um Ladendiebe handeln könnte und beobachtete diese aufmerksam. Die organisierten Diebe steckten dann Ware in einen mitgeführten Rucksack und verließen den Geschäftsbereich mit mehreren Videospielen, ohne diese zu bezahlen. Der Detektiv und ein weiterer Mitarbeiter des Marktes verfolgten das Trio zu Fuß und konnten alle noch auf dem Parkplatz des Geschäftes stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen die jungen Männer (15, 16 und 19 Jahre alt) vorläufig fest und brachten sie zur Wache nach Mettmann. Gegen die drei Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

