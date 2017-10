POL-ME: Zeugen gesucht nach räuberischen Diebstahl auf einem Friedhof - Ratingen - 1710039

Mettmann (ots) - Am 09.10.2017 wurde einer 80-jährigen Ratingerin gegen 15:30 Uhr auf dem Friedhof am Hauser Ring in Ratingen die Handtasche entwendet.

Die Ratingerin legte bei der Grabpflege ihre Handtasche auf einem Grab ab und drehte sich um. In diesem Moment griff eine unbekannte männliche Person nach der Handtasche. Die Geschädigte ergriff den Oberarm des unbekannten Täters, um diesen festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los, schubste die 80-jährige zu Boden und entfernte sich in Richtung Ausgang am Hauser Ring. Durch den Sturz wurde die Geschädigte glücklicherweise nicht verletzt.

Beschreibung des Täters: Männlich, ca. 30 Jahre, 170 cm, Er trug eine weiße Jacke mit dunklen Streifen auf den Oberarmen und weißer Kapuze.

Die entwendete Handtasche konnte im Laufe des Tages durch Zeugen aufgefunden werden. Bis auf das Bargeld waren alle Gegenstände noch vorhanden.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizeiwache Ratingen unter der Telefonnummer 02102/9981-6210 zu wenden.

