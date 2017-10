POL-ME: Hochwertiger PKW BMW entwendet - Ratingen - 1710038

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am 09.10.2017 wurde gegen 21:00 Uhr ein hochwertiger BMW 530d GT in dunkelgrau mit dem Kennzeichen DO - L 2909 vom Fasanenring in Ratingen - Hösel entwendet. Die beiden Täter konnten bei der Tatausführung beobachtet werden. Zu diesem Zeitpunkt saß ein Täter bereits im Fahrzeug. Kurz darauf entfernte sich das Fahrzeug vom Tatort in Richtung Spindecksfeld. Am Ende des Fasanenrings stieg der Mittäter aus und begab sich zu einem weiteren Fahrzeug. Zu diesem Fahrzeug können keine weiteren Angaben gemacht werden. Anschließend entfernten sich beide PKW in unbekannte Richtung. Zeitgleich wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert.

Der PKW konnte trotz intensiver Fahndung noch nicht wieder aufgefunden werden. Der Wert des entwendeten BMW liegt bei ca. 70000 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Das Kennzeichen DO - L 2909 wurde zusammen mit dem BMW 530d GT zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter der Telefonnummer 02102/9981-6210 entgegen.

