POL-ME: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht - Wülfrath - 1710035

Mettmann (ots) - Am Samstagabend des 07.10.2017, gegen 22:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Mettmanner Straße/ Bahnhofstraße in Wülfrath zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 49-jährige Fahrer eines Nissan Maxima befuhr mit seinem Pkw die Mettmanner Straße in Richtung Wilhelmstraße. In Höhe der o.g. Einmündung kollidierte er mit dem Ford-Focus eines 52-Jährigen, der von der Mettmanner Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Während der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige Nissan-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und führten einen Alkoholtest bei ihm durch. Das Ergebnis: Über 2 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Beide Fahrer machen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 02058/ 9200-6180 zu melden.

