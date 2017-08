POL-ME: In Schlangenlinien gefahren - Velbert - 1708043

Mettmann (ots) - Am frühen Mittwochmorgen des 09.08.2017, gegen 03:05 Uhr, stellten Beamte der Velberter Polizei während ihrer Streifenfahrt an der Von- Humboldt- Straße in Velbert- Birth einen VW Bus fest. Dessen Fahrzeugführer fiel durch sein unsicheres Fahrverhalten auf, da dieser in deutlichen Schlangenlinien fuhr, dann stotternd abbremste, um seine Fahrt unverzüglich wieder fortzusetzen. Während der daraufhin durchgeführten Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 27- jährigen Fahrzeugführers aus Dorsten auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille (0,35 mg/l). Da der Mann nach eigenen Angaben kurz vor dem Fahrtantritt auch Marihuana konsumiert hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Der Führerschein des jungen Mannes konnte nicht sichergestellt werden, da er weder diesen, noch den Fahrzeugschein mitführte.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

