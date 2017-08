POL-ME: Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss - Hilden - 1708040

Mettmann (ots) - Am Dienstagabend des 08.08.2017, gegen 21:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Hildener Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Hilden. Die alarmierten Beamten konnten dann auch am Tucherweg den beschriebenen Pkw VW anhalten und dessen 67-jährige Fahrerin kontrollieren. Dabei bestätigte sich der Verdacht einer Alkoholisierung der Fahrzeugführerin. Beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug musste sie sich an ihrem Pkw abstützen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille (1,35 mg/l). Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren gegen die 67-jährige Hildenerin ein. Die ärztliche Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt, der Führerschein der Beschuldigten sichergestellt. Dieser wurde zudem bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell