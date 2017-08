POL-ME: 32- Jähriger nach Kellereinbruch vorläufig festgenommen - Heiligenhaus - 1708030

Mettmann (ots) - Sonntagnacht, am 06.08.2017, konnte die Polizei mit Hilfe eines vorbildlichen Zeugen einen Kellereinbrecher an der Werkerhofstraße in Heiligenhaus festnehmen. Der aufmerksame Zeuge hörte gegen 02:45 Uhr dumpfe, klirrende Geräusche aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses und informierte daraufhin die örtliche Polizei. Diese konnte dann auch einen 32-jährigen Mann aus Heiligenhaus in einem Kellerverschlag des Hauses auf frischer Tat feststellen und vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige hatte sich offenbar erst kurz zuvor über die unverschlossene Haustür den Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft, gewaltsam die Verriegelung einer Kellerparzelle geöffnet und bereits Diebesgut zum Abtransport bereit gestellt. Der 32-Jährige wird sich in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell