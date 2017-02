POL-ME: Containerbrände gehen weiter! - Erkrath - 1702018

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am Donnerstagabend des 02.02.2017, gegen 20.00 Uhr, kam es erneut zu einem Containerbrand im Erkrather Ortsteil Hochdahl. Feuerwehr und Polizei wurden von Anwohnern zur Sandheider Straße gerufen. Dort brannte in einem gemauerten Containerunterstand in Höhe der Mehrfamilienhäuser Nr. 107-109 ein 1.000 Liter-Wertstoffcontainer für Altpapier. Die alarmierte und sehr schnell am Einsatzort eingetroffene Erkrather Feuerwehr konnte den brennenden Kunststoff-Rollcontainer aus dem Unterstand bringen und erfolgreich löschen, damit eine weitere Ausbreitung des Feuers auf andere Container oder sonstige Gegenstände oder Bauwerke erfolgreich verhindern. Dennoch entstand an dem schwarzen Wertstoffcontainer und dessen Inhalt ein geschätzter Sachschaden von mindestens 250,- Euro.

Auch im vorliegenden Brandfall gehen die ermittelnden Beamten von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Brandlegung aus. Damit gehört auch dieser Vorfall zu einer Serie gleichartiger Straftaten im Ortsteil Hochdahl, über die wir bereits am vergangenen Wochenende sowie am folgenden Dienstag und Mittwoch wiederholt berichten mussten (siehe dazu unsere Pressemitteilungen / ots 1701149 v. 29.01., 1701167 v. 31.01. und 1702001 vom 01.02.2017).

Weder beim aktuellen Brand vom Donnerstagabend, noch zu den bereits zuvor gemeldeten Brandserien, liegen der Erkrather Polizei bisher beweiskräftige Täterhinweise vor. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen, jeweils unmittelbar nach Bekannt werden der Brände, führten inzwischen zwar zu ersten Hinweisen, jedoch nicht zu konkreten Tatbeweisen gegen ein oder mehrere Beschuldigte. Maßnahmen zur Spurensicherung an allen Tatorten sowie weitere polizeiliche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen wurden veranlasst, Strafverfahren zu jedem Einzelfall eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, auch weiterhin jederzeit entgegen.

