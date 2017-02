POL-ME: Übermüdung führte zu Verkehrsunfall - Mettmann - 1702011

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am Mittwoch, dem 01.02.2017, gegen 13:40 Uhr, kam eine 62-jährige Nissan-Fahrerin an der Wülfrather Straße in Mettmann von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrer vorderen Fahrerseite gegen einen Baum. Der Verkehrsunfall ereignete sich in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Wülfrath. Nach eigenen Angaben verlor die 62-jährige aufgrund eines "Sekundenschlafs" die Kontrolle über ihren Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr geradeaus in den Grünstreifen. Dort kollidierte sie schließlich mit dem Baum. Ein Autofahrer, der zu diesem Zeitpunkt der 62-jährigen entgegen kam, musste stark abbremsen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Nissan verhindern. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens an dem Nissan sowie dem Baum auf ca. 1700,- Euro. Die 62-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Noch an der Unfallstelle beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der übermüdeten Frau und leiteten ein Strafverfahren ein.

