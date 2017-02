POL-ME: Mit über 1,6 Promille auf gestohlenem Fahrrad verunfallt - Mettmann - 1702010

Symbolbild: Das Alkoholtestgerät der Polizei zeigte nach dem Unfall mehr als 1,6 Promille (0,83 mg/l) bei der Überprüfung des Unfallfahrers an Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Mittwochnachmittag des 01.02.2017, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Mettmann, mit einem schwarzen Fahrrad der Marke Zündapp, die Straße Hammerbach in Mettmann, aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend. In Höhe des Hauses Nr. 10 stürzte er aus zunächst unbekannten Gründen und ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Hierbei zog er sich blutende Kopf-, Gesichts- und Gebissverletzungen zu. Zeugen des Sturzes kümmerten sich sofort um den Verletzten und verständigten auch umgehend Polizei und Rettungsdienst.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der 37-jährige Fahrradfahrer ganz erheblich unter Alkoholeinfluss stand, was offensichtlich auch zum Sturz mit dem Fahrrad geführt hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille (0,83 mg/l). Deshalb wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt gegen den Verunglückten eingeleitet, der mit einem Rettungswagen in eine Düsseldorfer Klinik gebracht wurde. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete zur Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an, welche in der Klinik durchgeführt werden konnte.

Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass das beim Unfall leicht beschädigte Fahrrad nur wenige Minuten zuvor und nur mehrere hundert Meter vom Unfallort entfernt, an der Schwarzbachstraße in der Innenstadt von Mettmann entwendet worden war. Auch hierzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet, welches sich gegen den 37-jährigen Mann aus Mettmann richtet. Das sichergestellte Fahrrad konnte sofort an den geschädigten Eigentümer übergeben werden, welcher den Diebstahl erst bemerkte und anzeigte, als sich der Unfall an der Straße Hammerbach bereits ereignet hatte. Der beim Unfall entstandene Sachschaden am Fahrrad wird auf unter 50,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell