POL-ME: Handtaschenraub in den Abendstunden - Langenfeld - 1702008

Mettmann (ots) - Am 01.02.2017 kam es gegen 19:20 Uhr in Langenfeld zu einem Handtaschenraub auf der Metzmacherstraße. Eine 29-jährige Langenfelderin ging, nachdem sie bei einer Bank knapp 800 Euro abgehoben hatte, zu ihrem PKW, welcher auf der Metzmacherstraße abgestellt war. Kurz bevor sie diesen erreichte, wurde sie an die Schultern gepackt und nach hinten gerissen. Dabei sei ihr ihre Bauchtasche entrissen worden, in welcher sich u.a. ihr Bargeld befand. Bei den Tätern soll es sich um zwei Personen gehandelt haben, welche nach der Tat über den Parkplatz am Kulturzentrum flüchteten. Bei der Verfolgung der beiden Personen stolperte die Geschädigte, blieb jedoch unverletzt. Die beiden Täter konnten unerkannt entkommen.

Beschreibung der beiden TV: Ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, schwarz gekleidet,

