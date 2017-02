POL-ME: 77-jähriger Senior von Außenspiegel erfasst und verletzt - Ratingen - 1702005

Mettmann (ots) - Am Mittwoch, dem 01.02.2017, gegen 11:35 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "An der Hoffnung" 125 in Ratingen-Breitscheid ein schwerer Verkehrsunfall mit einem verletzten 77-jährigen Fußgänger. Ein 85-jähriger Renault-Fahrer fuhr mit seinem Pkw an dem Haupteingang des Marktes vorbei und folgte der dort nach links abknickenden Fahrbahn. Dabei übersah er den von links kommenden Fußgänger und erfasste ihn mit seinem Außenspiegel. Der 77-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An dem Renault entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell