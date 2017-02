POL-ME: Weißer BMW X5 entwendet - Erkrath - 1702004

Mettmann (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, dem 01.02.2017, zu nicht bekannter Stunde, entwendeten unbekannte Täter an der Sandheider Straße in Erkrath-Hochdahl einen weißen BMW X5. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in den verschlossenen Pkw gelangten, diesen starten und wegfahren konnten, ist bislang nicht bekannt. Der Wert des erst zwei Jahre alten SUV mit OB-Städtekennung wird mit rund 58.000,- Euro angegeben. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich in dem Pkw eine schwarze Aktentasche. Die Polizei hat den BMW zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104/ 9480-6450, jederzeit entgegen.

