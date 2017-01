POL-ME: Mehrere Scheiben durch Geschosse beschädigt - Ratingen - 1701162

Mettmann (ots) - Am Samstag, dem 28.01.2017, in der Zeit zwischen 22:35 Uhr bis 23:55 Uhr, wurden drei Glasscheiben an Haltestellenhäuschen sowie zwei Fensterscheiben einer Straßenbahn im Ratinger Zentrum durch unbekannte Geschosse beschädigt. Betroffen waren die Scheiben der Wartehäuschen an der Düsseldorfer Straße sowie der Zieglerstraße. Ein Zeuge beobachtete gegen 22:35 Uhr, an der Zieglerstraße einen dunklen Pkw, aus dem er "klatschende" Geräusche wahrnahm. Unmittelbar danach ging eine der Glaswände des dortigen Wartehäuschen zu Bruch. Der unbekannte Pkw entfernte sich anschließend in Richtung Schützenstraße. Bei dem Pkw soll es sich um ein japanisches Modell, möglicherweise einen SUV gehandelt haben. Nur wenig später, gegen 23:45 Uhr, beobachtete ein anderer Zeuge an der Straßenbahnhaltestelle Weststraße an der Düsseldorfer Straße einen dunklen Kleinwagen, möglicherweise einen Ford Fiesta, der unmittelbar neben der stehenden Straßenbahn anhielt. Aus dem Inneren des Fahrzeugs gaben Unbekannte zwei "Schüsse" ab, woraufhin zwei Fensterscheiben der betroffenen Linie 712 zu Bruch gingen. Der Pkw entfernte sich daraufhin in Richtung "Am Stadion". Zum Zeitpunkt der Schussabgaben befanden sich keine Personen in der Straßenbahn oder in den Wartehäuschen. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf ca. 3000,- Euro. Die Beamten haben in allen Fällen entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell