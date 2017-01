POL-ME: Mit 1,6 Promille aufgefahren - Hilden - 1701156

Mettmann (ots) - Am Sonntagnachmittag des 29.01.2017, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 47-jähriger VW Golf-Fahrer mit seinem Pkw die Walder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 324, unmittelbar vor der Einmündung Holbeinweg, prallte der Mann mit seinem Golf auf das Heck eines Opel Omega, dessen 46-jährige Fahrerin dort vor einer rotlichtzeigenden Ampel wartete. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige erheblich lallte und ruhelos wirkte. Auf entsprechende Nachfrage der Polizisten gab der Mann unumwunden zu, Alkohol und Medikamente konsumiert zu haben. Die Beamten führten daraufhin einen Atemalkoholtest bei dem VW-Golf-Fahrer durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. In der Wache Hilden wurden dem 47-Jährigen anschließend die entsprechende Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach polizeilichen Schätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell