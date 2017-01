POL-ME: Mit Kleinkraftrad gestürzt und schwer verletzt - Monheim - 1701154

Mettmann (ots) - Am Sonntag, dem 29.01.2017, gegen 18:00 Uhr, stürzte eine 48-jährige Rollerfahrerin an der Monheimer Straße in Monheim-Baumberg, in Höhe der Griesstraße - ohne Fremdeinwirkung - zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Frau befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Monheimer Straße in Richtung Rheinpromenade und beabsichtigte, in Höhe einer Bushaltestelle rechts an den Fahrbahnrand zu fahren. Nach eigenen Angaben geriet die 48-Jährige dabei mit ihrem Roller ins Rutschen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen am Fuß zu und musste noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt werden. Die Frau wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An ihrem Roller entstand geringer Sachschaden.

