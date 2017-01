POL-ME: Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachsachaden - Velbert - 1701153

Mettmann (ots) - Am Freitag, 27.01.2017, gegen 23:25 Uhr, kam es in Velbert an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Diekstraße / Parkstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einem Verletzten.

Ein 61jähriger Velberter befuhr mit seinem VW Golf die Diekstraße und wollte von hier über die Friedrich-Ebert-Straße in die Parkstraße fahren. Ohne auf den fließenden Verkehr auf der bevorrechtigten Friedrich-Ebert-Straße zu achten überquerte er die Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des mit einer vierköpfigen Familie besetzten Mini Cooper einer 48jährigen Velberterin. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurde der 73jährige Vater der Mini Cooper-Fahrerin leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst Velbert vor Ort versorgt und konnte dann seinen Heimweg fortsetzen. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereitet und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 25.000 EUR.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell