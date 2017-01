POL-ME: Versuchter Straßenraub - Erkrath, 1701150

wer kann Angaben machen Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am späten Samstagabend des 28.01.2017, kam es gegen 21:40 Uhr in Erkrath, am Baviercenter zu einem versuchten Straßenraub. Der 15-jährige Geschädigte, der auf dem Heimweg zu einer Bushaltestelle war, wurde im Bereich der Grünanlage einem ihm unbekannten Mann mit den Worten "Ey Junge, hast du ne Zigarette?" angesprochen. Als der Junge dieses verneinte ich, zog der Mann plötzlich ein Messer aus seiner Tasche und versuchte seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen dem Mann und dem Jungen, der dadurch an der rechten Hand verletzt wurde. Danach konnte der Junge in ein nahe gelegenes Cafe fliehen und auf den nächsten Bus nach Hause warten. Der Täter kann ich wie folgt beschrieben werden: - ca. 52 Jahre alt - ungepflegtes Erscheinungsbild (Vermutung Obdachloser) - ca. 170 cm groß - dicke Statur (dicker Bauch) - schwarze zerzauste Haare - schwarze lange Jacke - verrissene Jeans - blau kariertes Hemd (leicht geöffnet) - führte Netto-Tüte mit sich - sprach hochdeutsch

Das Messer kann ich wie folgt beschreiben: - rötlicher Griff - ca. 7 cm lange Klinge

Die Polizei Erkrath sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen, bzw. Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer, 02104/9480-6450 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell