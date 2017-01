POL-ME: Brandserie - Erkrath - 1701149

Mettmann (ots) - Am Wochenende, von Freitagabend, 27.01.2017 bis Sonntagmorgen, 29.01.2017 kam es in Erkrath-Hochdahl zu einer Serie von Mülltonnenbränden. Rund um die Straßenzüge, Schildsheider Straße, Gretenberger Straße, Hans-Sachs-Weg, Brechtstraße, Eichendorffweg wurden in dem genannten Zeitraum mehrere Mülltonnen und Restmüllbehälter in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte durch rechtzeitiges Erscheinen ein Ausdehnen der Brände auf benachbarte Einrichtungen (Carports, Hauswände etc.) verhindern. Es entstand daher glücklicherweise nur Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun in diesen Fällen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Die Polizei Erkrath sucht drüber hinaus Zeugen, die sachdienliche Angaben machen, bzw. Hinweise geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer, 02104/9480-6450 zu melden.

