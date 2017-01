POL-ME: Unter Alkoholeinfluss aufgefahren - Hilden - 1701139

Mettmann (ots) - Am Donnerstagabend des 26.01.2017, gegen 20:05 Uhr, kam es an der Baustraße, Ecke Forstbachstraße, in Hilden zu einem Auffahrunfall. Ein Fahrer eines Pkw VW Touran befuhr die Baustraße, aus Richtung Breddert kommend, und beabsichtigte, nach links in die Forstbachstraße abzubiegen. Da ein Fußgänger dort die Fahrbahn querte, musste der Mann sein Fahrzeug anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende 40- jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Renault Clio zu spät und fuhr dem VW Touran auf. Dabei entstand an dem Pkw VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Als die Beamten der Hildener Polizei bei der anschließenden Unfallaufnahme in der Atemluft der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv und ergab einen Wert von 0,78 Promille (0,39mg/l).

Daraufhin wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde gegen den Widerspruch der 40-jährigen Beschuldigten beschlagnahmt.

Darüber hinaus untersagte die Polizei der Frau ausdrücklich jedes weitere Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum.

