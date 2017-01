POL-ME: Bus musste abbremsen- Fahrgast schwer verletzt - Velbert - 1701133

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 26.01.2017, kam es gegen 08:00 Uhr, in Velbert auf der Friedrich- Ebert- Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast eines Linienbusses schwer verletzt wurde. Nach Angaben des Busfahrers befuhr er die Friedrich- Ebert- Straße in Fahrtrichtung Essen. Kurz vor der Ampel an der Einmündung Friedrich- Ebert- Straße/ Noldestraße staute sich plötzlich der Verkehr und er musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen. Hierdurch kam eine 67- jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt stehend in dem Bus befand, durch die Fliehkraft zu Fall und verletzte sich schwer.

Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Von dort wurde sie anschließend in eine Spezialklinik nach Wuppertal- Barmen verlegt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell