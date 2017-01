POL-ME: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein - Velbert - 1701132

Mettmann (ots) - Am Mittwochnachmittag des 25.01.2017, gegen 17:00 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Velberter Polizei während ihrer Streifenfahrt einen Pkw VW Touareg, der die Siebeneicker Straße in Velbert- Neviges in Richtung Wuppertal befuhr und kontrollierten diesen. Bei dem Gespräch mit der 43-jährigen Fahrzeugführerin bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von knapp 2 Promille (0,99 mg/l). Desweitern war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe richterlich angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Die Velberter Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren gegen die 43- Jährige ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigten jedes weitere Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich untersagt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell