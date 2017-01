POL-ME: Ein Schwerverletzter bei Brand in Altenheim - Langenfeld - 1701130

Mettmann (ots) - Am 25.01.2017 kam es gegen 22:00 Uhr in Langenfeld, aus bisher unbekannter Ursache, zu einem Brand in einem Altenheim mit einer schwerverletzten Person. Die Feuerwehr war bei Eintreffen der Polizei bereits mit verstärkten Kräften vor Ort und löschte den Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss eines Altenheims auf dem Auguste-Piccard-Weg. Der 77-jährige Bewohner des Zimmers und die restlichen Bewohner der Wohneinheit wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude verbracht. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle und gelöscht.

Der Bewohner des betroffenen Zimmers musste mit Brandverletzungen und dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Spezialklinik in Köln verbracht werden.

Durch das Feuer und das Löschwasser entstand in dem Gebäude ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

Die restlichen Bewohner konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Die Kriminalwache erschien vor Ort, der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat 11 geführt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell