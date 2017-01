POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten und hohem Sachschaden - Ratingen - 1701129

Mettmann (ots) - Am 25.01.2017 kam es in Ratingen - Mitte gegen 20:05 Uhr auf dem Hauser Ring in Höhe der Lintorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und vier leichtverletzten Personen. Dazu entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40000 Euro.

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Düsseldorf befuhr mit seinem PKW KIA Ceed den Hauser Ring von der Mülheimer Straße kommend in Richtung Kaiserswerther Straße. An der beampelten Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Lintorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 41-jährigen Fahrzeugführer aus Ratingen, welcher mit seinem PKW Ford Fiesta den Hauser Ring in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 41-jährige Ratinger wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Unfallgegner und seine drei Fahrzeuginsassen (27 Jahre, 20 Jahre und 30 Jahre alt) leicht verletzt. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Der Hauser Ring musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell