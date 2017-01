POL-ME: Brand in städtischer Wohnunterkunft - Haan - 1701125

ein Dokument zum Download

Mettmann (ots) - Mit eigener Pressemitteilung (PDF in Anlage) vom heutigen Mittag berichtete die Feuerwehr in Haan bereits zeitnah von einem Brand in einer städtischen Wohnunterkunft an der Dellerstraße in Haan, der sich am Mittwochmorgen des 25.01.2017, gegen 09:35 Uhr ereignete.

Eine Zeugin hatte den Brand bemerkt und unverzüglich Feuerwehr und Polizei alarmiert. Als kurze Zeit später die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude.

Der Brandherd befand sich nach Angaben der Feuerwehr in einer Zimmerdecke zwischen der Wohnung in der 2. Etage und dem darüber liegenden Spitzboden. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Atemschutz schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Wohnung brannte jedoch vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Das Sozialamt der Stadt Haan erhielt darüber Kenntnis und kümmert sich um die weitere Unterbringung der dort gemeldeten Personen.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in ihrer Wohnung. Auch in den weiteren Wohnungen des Objektes hielten sich zu dieser Zeit keine Personen auf.

Unmittelbar mit Ende der Löscharbeiten nahmen die Brandermittler des zuständigen Kriminalkommissariats in Mettmann Ermittlungen zur Brandentstehung und Schadenshöhe auf.

Bei der Untersuchung des Brandortes konnte festgestellt werden, dass das Feuer in dem Wohnzimmer der betroffenen Wohnung seinen Ausgang nahm. Ursächlich dürfte ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer ( Kerze/ Zigarettenkippen ) gewesen sein.

Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird von den Experten mit ca. 50.000,- bis 70.000,- Euro beziffert.

