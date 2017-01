POL-ME: Ladendieb unter Drogeneinfluss - Haan- 1701121

Mettmann (ots) - Am Dienstag, dem 24.01.2017, gegen 18:40 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Ladendetektiv eine männliche Person, die sich verdächtig in einem Lebensmittelmarkt an der Düsseldorfer Straße in Haan bewegte und beobachtete diese aufmerksam. Als der Mann dann an der Kasse stand, um ein Getränk zu bezahlen, konnte der Detektiv sehen, dass der Dieb mehrfach zu den Zigaretten griff und mehrere Schachteln in die Jackentasche steckte. Auf sein Verhalten angesprochen, stieß der 39-jährige Mann den Zeugen zur Seite und versuchte, aus der Filiale zu fliehen. Dieses Vorhaben konnten der Detektiv und zwei hilfsbereite Zeugen erfolgreich verhindern und hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Der augenscheinlich unter Drogen stehende 39-jährige Betäubungsmittelkonsument, der zurzeit ohne einen festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde vorläufig festgenommen und zur Wache nach Langenfeld gebracht. Zur Beweisführung des Drogenkonsums wurde eine Blutprobe angeordnet und auf der Wache ärztlich durchgeführt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 39-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell