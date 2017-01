POL-ME: Weißer BMW X1 vom Parkstreifen gestohlen - Velbert - 1701117

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Am Dienstagmorgen des 24.01.2017, gegen 09.00 Uhr, bemerkte der Nutzer eines weißen PKW BMW X1, dass der Firmenwagen mit Düsseldorfer Kennzeichen, den er am Vorabend gegen 17.00 Uhr verschlossen auf einem Parkstreifen an der Straße Zur Sonnenblume in Velbert-Mitte geparkt hatte, nicht mehr an seinem Abstellort stand. Im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen, unmittelbar nach Anzeigenerstattung durch den Fahrzeugnutzer, konnten Zeugen gefunden werden, die den Tatzeitraum weiter eingrenzen und auch erste interessante Hinweise geben konnten.

Nach inzwischen vorhandenen Informationen wurde der weiße BMW X1 am Montagabend des 23.01.2017, gegen 18.00 Uhr, letztmalig auf dem Parkstreifen in Höhe des Hauses Nr. 31 gesehen. Um 20.15 Uhr am gleichen Abend soll der PKW bereits entfernt worden sein. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den weißen Kompakt-SUV öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem weißen Geländewagen mit dem amtlichen Kennzeichen D-IK 5100. Der Zeitwert des knapp drei Jahre alten Firmenfahrzeugs wird mit 30.000,- Euro angegeben.

Die bereits ermittelten Zeugen wollen kurz nach 18.00 Uhr zwei verdächtige Personen beobachtet haben, die in der Straße zu Fuß unterwegs waren und sich in verdächtiger Art und Weise für geparkte Fahrzeuge interessierten. Leider wurde die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht über die verdächtigen Männer informiert. Beschrieben werden die zwei Unbekannten wie folgt:

- beide männlich,

- südländische Erscheinungen,

- ca. 30 Jahre alt,

- ca. 170 cm groß,

- jeweils vollkommen dunkel gekleidet.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Aufenthaltsort des oder der Fahrzeugdiebe oder der von den Zeugen beobachteten verdächtigen Männer vor. Auch zum Verbleib bzw. aktuellen Standort des gestohlenen BMW X1 gibt es bisher keine Hinweise. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten aber leider nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Velberter Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Weitere sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten BMW X1, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

