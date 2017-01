POL-ME: Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen in Hochdahl - Erkrath - 1701116

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots) - In der Nacht vom Montagabend des 23.01., 22.00 Uhr, bis zum Dienstagmorgen des 24.01.2017, 04.30 Uhr, kam es im Erkrather Ortsteil Hochdahl zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen, bei denen es der oder die Täter insbesondere auf elektronische Bauteile in geparkten Fahrzeugen der Hersteller BMW und Mercedes abgesehen hatten. Dafür wurden in der Regel Dreiecksfenster der Fahrzeuge zerstört, um in die Innenräume der PKW und an die spätere Beute zu gelangen. So wurden bei der örtlichen Polizei bereits am Dienstagmorgen insgesamt acht solcher Taten angezeigt, bei denen ein geschätzter Gesamtbeute- und -sachschaden in Höhe von annähernd 20.000,- Euro entstand.

Betroffen von der Serie waren ein BMW X3 auf der Schulgasse, aus dem das komplette Lenkrad und ein Mobiltelefon entwendet wurden und ein gleiches Fahrzeug auf der Sandheider Straße, aus dem ebenfalls das Lenkrad mit Airbag, aber auch ein zuvor fest installiertes Navigationsgerät ausgebaut und entwendet wurden. Auf der Thomas-Mann-Straße traf es einen 3er BMW und man hatte es wieder auf das Lenkrad mit Airbag abgesehen. Bei einem weiteren 3er BMW an der Straße Wahnenmühle wurde das zuvor fest eingebaute Navigationsgerät ausgebaut und entwendet.

Bei einem zweiten Tatort auf der Straße Wahnenmühle traf es einen Mercedes der C-Klasse, aus dem ein Airbag und die fest eingebaute Navigation gestohlen wurden. Aus einem weiteren Mercedes der G-Klasse, der an der Eduard-Daelen-Straße parkte, fehlte nach dem Aufbruch der Lenkradairbag. Aus einem Mercedes am Elsa-Brandström-Weg verschwanden das zuvor fest eingebaute Navigationsgerät und ein Airbag, bei einem weiteren Mercedes auf der Anne-Frank-Straße blieb es bei einem Airbag.

Bisher liegen der Erkrather Polizei und der sachbearbeitenden Kriminalpolizei noch keine konkreten Hinweise zu Herkunft, Identität und Aufenthaltsort des oder Täter bzw. zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeugbauteile vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an allen Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell