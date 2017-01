POL-ME: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren - Langenfeld - 1701115

Mettmann (ots) - Am frühen Dienstagmorgen des 24.01.2017, gegen 05:00 Uhr, hielten Beamte der Langenfelder Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen VW Golf an der Hans- Böckler- Straße in Langenfeld an und kontrollierten diesen. Dabei wurde festgestellt, dass der 46-jährige Fahrzeugführer aus Monheim nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auf Nachfrage gab der Mann dann auch zu, noch nie einen Führerschein besessen zu haben und den Pkw eines Verwandten ohne dessen Wissen und Zustimmung genutzt zu haben. Weiterhin verlief ein vor Ort durchgeführter Drogentest positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Amphetamin sowie mehrere Kleidungsstücke im Fahrzeuginneren, an denen noch die Preis- und Sicherungsetiketten angebracht waren. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und leiteten umgehend Ermittlungen zur Herkunft der Waren ein. Der 46- Jährige wurde zur Wache nach Langenfeld gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und dem Mann das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge untersagt.

