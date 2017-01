POL-ME: Fahrzeug nach Wohnungseinbruch entwendet - Ratingen - 1701114

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Bei einem Wohnungseinbruch, in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Alter Kirchweg im Ratinger Ortsteil Tiefenbroich, bei dem der oder die Täter die mehrtägige Abwesenheit der Bewohner in der Zeit vom 29. Dezember 2016 bis zum 23. Januar 2017 ausnutzten, erbeuteten der oder die Einbrecher einen Fahrzeugschlüssel (siehe dazu auch unsere später noch folgenden Einbruchsmeldungen / ots vom heutigen Tag).

Mit dem bei diesem Wohnungseinbruch erbeuteten Schlüssel wurde dann ein PKW der Geschädigten entwendet, der nach Angaben von Nachbarn wahrscheinlich noch bis zum 22. Januar 2017 auf einem Parkplatz vor dem Haus geparkt war. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem schwarzen PKW Audi A1 Sportback mit dem amtlichen Kennzeichen ME-IN1258. Der Zeitwert des knapp fünf Jahre alten Fahrzeugs wird mit 10.000,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Audis vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Audi A1, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

