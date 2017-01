POL-ME: Sachbeschädigung durch Feuer - Haan - 1701110

Symbolbild: Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung durch Feuer Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - In der Zeit von Samstag, dem 21.01.2017, 13:00 Uhr, bis zum Montag, dem 23.01.2017, 08:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter durch unverschlossene Türen widerrechtlich den Zugang zu den Räumlichkeiten eines Kindergartens an der Robert- Koch- Straße in Haan. Sie gelangten in das im Rohbau befindliche Objekt und zündelten dort in mehreren Räumen. Dadurch entstanden erhebliche Brandflecken und Sachschaden auf den Böden des Gebäudes sowie an einer Heizungsverkleidung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Ermittlungen auf rund 10.000,- Euro.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die unbekannten Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer und Hausfriedensbruch eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129/ 9328-6480, jederzeit entgegen.

