POL-ME: Unter starkem Alkoholeinfluss verunfallt - Monheim - 1701109

Mettmann (ots) - Am späten Sonntagabend des 22.01.2017, gegen 22.50 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann aus Monheim, mit einem blauweißen PKW Fiat Marea Weekend, die innerörtliche Lichtenberger Straße in Monheim am Rhein, aus Richtung Berliner Ring kommend, in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße. In Höhe des Hauses Nr. 19 verlor er aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fiat-Fahrer überfuhr eine Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn und beschädigte dabei nicht nur sein Fahrzeug schwer, sondern auch ein darauf befindliches Verkehrszeichen (Z.222 / Rechts vorbei) mit Schildermast. Erst mehr als 75 Meter nach diesen Kollisionen kam der Fiat zum Stillstand, weil das Fahrwerk des Wagens stark beschädigt und ein Reifen total zerstört waren.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme des unverletzt gebliebenen Fiat-Fahrers stellte sich heraus, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille (1,14 mg/l). Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen den 44-jährigen Monheimer eingeleitet. Mit richterlicher Anordnung erfolgte dafür die ärztliche Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, dem 44-Jährigen bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt.

Der nicht mehr fahrbereite Fiat wurde von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Die örtliche Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe des Fiats ab und reinigte die Fahrbahn von sämtlichen Unfallspuren. Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden an Fahrzeug und Verkehrseinrichtung wird auf mindestens 4.300,- Euro geschätzt.

