POL-ME: Alkoholfahrt und ein offener Haftbefehl - Langenfeld - 1701106

Mettmann (ots) - Am Samstagabend des 21.01.2017, gegen 18.40 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung der Polizei einen Fahrradfahrer, der in erkennbar unsicherer Fahrweise die Fahrbahn der Solinger Straße in Immigrath in Fahrtrichtung Hardt befuhr. Noch bevor die Beamten den Zweiradfahrer anhalten konnten, überquerte dieser die beampelte Kreuzung Bogenstraße, obwohl die dortige Ampelanlage für seine Fahrtrichtung Rotlicht zeigte. Glücklicher Weise kam es dadurch nicht zu einem folgenschweren Verkehrsunfall und der Fahrradfahrer konnte etwa 50 Meter hinter der Kreuzung angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle, wie auch bei der vorangegangenen Fahrt, hielt der 36-jährige Langenfelder eine Bierflasche in der Hand und in seiner Atemluft konnte auch deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille (0,72 mg/l). Bei seiner Befragung gab der Beschuldigte zu, im Lauf des Tages mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben und zusätzlich unter dem Einfluss von Methadon zu stehen.

Die Langenfelder Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen ein. Mit richterlicher Anordnung wurde die ärztliche Entnahme gleich mehrerer Blutproben zur Beweisführung durchgeführt. Bei der Überprüfung des Beschuldigten stellte sich dann außerdem heraus, dass gegen den Langenfelder ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zur Erzwingung einer Geldstrafe vorlag. Da der 36-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, ging der 36-Jährige nach Abschluss der aktuellen polizeilichen Maßnahmen in Haft.

