POL-ME: Täterbeschreibung nach Einbruch in Juweliergeschäft - Velbert - 1701105

Mettmann (ots) - Mit unserer Pressemitteilung / ots 1701104 vom heutigen Tag berichteten wir bereits in einer Erstmeldung über den Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Hellerstraße im Velberter Ortsteil Langenberg, der sich am Sonntagabend des 22.01.2017 gegen 18.40 Uhr ereignete, auszugsweise wie folgt:

"Am Sonntag, 22.01.2017, gegen 18.40 Uhr, wurde in Velbert-Langenberg bei einem Juwelier die Schaufensterscheibe eingeschlagen und aus der Auslage wurden mehrere Taschenuhren entwendet.

Gegen 18.40 Uhr wurde die Inhaberin des Juweliergeschäftes in Velbert-Langenberg, Hellerstraße, durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie aus ihrer über dem Geschäft liegenden Wohnung schaute, bemerkte sie einen jungen Mann, der aus der eingeschlagenen Schaufensterscheibe ihres Geschäftes Gegenstände entnahm und in den mitgeführten Rucksack steckte. Als sie ihn ansprach, flüchtete er in Richtung Froweinplatz.

Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergeben folgenden Tathergang: Der unbekannte Täter schlägt mit einer Axt den unteren Bereich der Schaufensterscheibe ein, entnimmt aus der Auslage mehrere Taschenuhren (Sammlerstücke) und flüchtet dann zu Fuß. Die Axt verblieb vor Ort und wurde zur Beweissicherung sichergestellt."

--- Fortschreibung ---

Nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen liegen inzwischen gleich mehrere unabhängige Zeugenaussagen zur Beschreibung des flüchtigen Täters vor, die zusammengefasst wie folgt lauten:

- männlicher Mitteleuropäer,

- heller Hautton,

- jugendlich - zwischen 14 und 16 Jahre alt,

- ca. 165 cm bis 170 cm groß,

- schlanke Statur,

- bekleidet mit dunklen Turnschuhen mit heller Aufschrift, Blue-Jeans-Hose, auffälliger Jacke mit diagonalen Streifen in Blau, Gelb und Grün,

- trug dunkle Handschuhe sowie eine dunkle Mütze auf dem Kopf.

Sofort nach Bekannt werden der Tat veranlasste Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem flüchtigen Straftäter verliefen leider ohne einen schnellen Erfolg. Bisher liegen der Velberter Polizei daher auch noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des gesuchten Einbrechers vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6610, jederzeit entgegen.

