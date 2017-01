POL-ME: Velbert-Langenberg, Einbruch in Juweliergeschäft, 22.01.2017 gegen 18:45 Uhr

Einbruch beim Juwelier in Velbert-Langenberg Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Sonntag, 22.01.2017, gegen 18:45 Uhr, wurde in Velbert-Langenfeld bei einem Juwelier die Schaufensterscheibe eingeschlagen und aus der Auslage wurden mehrere Taschenuhren entwendet. Gegen 18:40 Uhr wurde die Inhaberin des Juweliergeschäftes in Velbert-Langenberg, Hellerstraße, durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie aus ihrer über dem Geschäft liegenden Wohnung schaute, bemerkte sie einen jungen Mann, der aus der eingeschlagenen Schaufensterscheibe ihres Geschäftes Gegenstände entnahm und in den mitgeführten Rucksack steckte. Als sie ihn ansprach, flüchtete er in Richtung Froweinplatz. Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergeben folgenden Tathergang: Der unbekannte Täter schlägt mit einer Axt den unteren Bereich der Schaufensterscheibe ein, entnimmt aus der Auslage mehrere Taschenuhren (Sammlerstücke) und flüchtet dann zu Fuß. Die Axt verblieb vor Ort und wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Bisher liegt der Velberter Polizei noch kein konkreter Hinweis auf den Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung und weitere Ermittliungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell