POL-ME: Velbert, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pkw-Fahrer, 20.01.2017 gegen 13:40 Uhr

Velbert, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pkw-Fahrer, 20.01.2017 gegen 13:40 Uhr Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, gegen 13:40 Uhr, verursachte ein 24jähriger Velberter einen Verkehrsunfall, bei dem er selber schwerverletzt wurde. Gegen 13:40 Uhr fuhr ein 24jähriger Velberter mit seinem Ford Focus Kombi aus einer Bushaltestelle auf die Heiligenhauser Straße in Fahrtrichtung Heiligenhaus. Vermutlich durch die tief stehende Soner geblendet, bemerkte er nicht, dass die Lichtzeichenanlage in Höhe der Ernst-Moritz-Arndt-Straße Rotlicht zeigte und bereits mehrere Fahrzeuge deswegen dort standen. Kurz vor dem Aufprall auf den letzten in der Fahrzeugreihe stehenden Pkw, versuchte der 24jährige Velberter noch nach rechts auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß mit dem Fiat Punto eines 62jährigen Heiligenhausers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Heiligenhausers um 90 Grad nach links versetzt und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Velbert wurde er in das Klinikum Niederberg gebracht, wo er stationär verbleiben musste. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Schaden von 5000EUR, am Pkw des Heiligenhausers einen Schaden von 3000 EUR.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell