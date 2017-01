POL-ME: Entgegenkommenden Pkw übersehen - Ratingen - 1701098

Mettmann (ots) - Am Freitag, dem 20.01.2017, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 41- jähriger Volvo- Fahrer aus Düsseldorf die Kalkumer Straße in Ratingen in Fahrtrichtung Lintorf. An der Einmündung Kalkumer Straße/ Breitscheider Weg bog er nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw Fiat Punto einer 56- jährigen Frau aus Ratingen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht, in welchem sie stationär verblieben.

Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle musste für die Rettung der Unfallbeteiligten und anschließenden Unfallaufnahme für den nachfolgenden Fahrzeugverkehr zeitweise gesperrt werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell