POL-ME: Pkw- Außenspiegelgläser in Serie gestohlen - Ratingen - 1701094

Mettmann (ots) - Wie im Laufe des gestrigen Tages bekannt wurde, hatten es Straftäter im Ratinger Stadtteil West auf die Spiegelgläser von Fahrzeugen der Marken BMW und Mercedes abgesehen.

In der Zeit vom 16.01.2017 bis zum 19.01.2017, 21:15 Uhr, hatten sich die Diebe auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes an der Berliner Straße verschafft. In dem Objekt bauten sie dann von mindestens acht geparkten Fahrzeugen die Gläser der Außenspiegel ab und entwendeten die Fahrzeugteile.

Nach polizeilichen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 1.600,- Euro.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter sowie den Verbleib der Beute vor. Maßnahmen zur Spurensicherung und weitere Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in Tatzusammenhängen stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell