POL-ME: Fahrzeugbrand in Hilden - Hilden - 1701093

Mettmann (ots) - Am frühen Donnerstagabend des 19.01.2017, gegen 18:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Hilden zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Ein silberner VW Golf, der im Wendehammer der Straße "Am Eichelkamp" parkte, war aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Hildener Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen und eine weitere Ausdehnung des Feuers erfolgreich verhindern. Dennoch entstand an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw VW Golf erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000,- Euro.

Erste polizeiliche Ermittlungen am Tatort sprechen für eine vorsätzliche Brandlegung als Brandursache.

Bisher liegen der Hilden Polizei jedoch noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Brandleger vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Der beschädigte Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen könnten, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898 6410, jederzeit entgegen.

