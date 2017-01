POL-ME: Nach Vorfahrtsverletzung auf dem Dach gelandet - Monheim - 1701092

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots) - Am Donnerstagnachmittag des 19.01.2017, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 61-jährige Frau aus Köln, mit ihrem gelben PKW Opel Corsa, die innerörtliche Kirchstraße in Monheim am Rhein in Fahrtrichtung Krischer Straße. An der Kreuzung Krummstraße, an welcher die Vorfahrt "Rechts vor Links" geregelt ist, übersah sie den von rechts kommenden schwarzen PKW Mercedes A190 einer 53-jährigen Frau aus Langenfeld, welche die Krummstraße befuhr und die Kirchstraße vorfahrtberechtigt überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur schweren Kollision der beiden Fahrzeuge. Deren Wucht war so groß, dass der seitlich getroffene Opel umkippte und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Durch angelegte Sicherheitsgurte und ausgelöste Airbags wurde schwerer Personenschaden erfolgreich verhindert. Die 61-jährige Kölnerin blieb bei der Kollision und anschließender Dachlandung des Opels nach eigenen Angaben unverletzt. Ihre 53-jährige Unfallgegnerin im Mercedes wurde leicht verletzt. Ein angeforderter Rettungswagen brachte sie deshalb in ein Krankenhaus, welches die Patientin jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung schnell wieder verlassen konnte.

An den zwei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand hoher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von mindestens 17.000,- Euro. Sie wurden von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

