POL-ME: Alkoholisiert gegen Verkehrszeichen und Autos- ein Verletzter - Mettmann - 1701086

Mettmann (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen des 19.01.2017, gegen 04:45 Uhr, kam es an der Straße "Am Kolben" in Mettmann zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, einem Verletzten und hohem Sachschaden. Nach Angaben von Zeugen befuhr ein 50-jähriger Citroen-Fahrer mit seinem Pkw und deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Straße "Am Kolben" in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Im Bereich einer Kurve verlor der Citroen-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, fuhr ungebremst über die Verkehrszeichen einer Querungshilfe und rammte schließlich zwei entgegenkommende Autos im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der 50-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Obwohl ein Rettungswagen vor Ort war, verweigerte der Mann jede medizinische Betreuung. Da er erheblich alkoholisiert wirkte, sich nicht artikulieren konnte und nach Alkohol roch, beabsichtigten die Beamten, einen Alkoholtest mit ihm durchzuführen. Hierzu war der 50-jährige jedoch nicht in der Lage. Die Polizisten brachten ihn in die Wache nach Mettmann. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Die drei unfallbeteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mettmann erschien ebenfalls an der Örtlichkeit und säuberte die Straße von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten. Sowohl an den überfahrenen Verkehrszeichen als auch an den drei Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

