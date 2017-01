POL-ME: Schwarzer 3er BMW entwendet - Ratingen - 1701085

Symbolbild: Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell nach einem Fahrzeugdiebstahl in Ratingen Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 18.01.2017, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 19.01.2017, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße "An der Dellen" im Ratinger Stadtteil Breitscheid einen schwarzen 3er BMW Coupe von einem Stellplatz. Wie die Fahrzeugdiebe in den verschlossenen Pkw gelangten, diesen starten und wegfahren konnten, ist bislang nicht bekannt. Der Wert des acht Jahre alten BMW mit ME- Städtekennung wird mit ca. 60.000,- Euro beziffert.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen BMW vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Fahrzeugs, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell