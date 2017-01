POL-ME: Raubüberfall auf Rentnerin - Ratingen - 1701083

Mettmann (ots) - Am Mittwoch, 18. Januar 2017 gegen 15:05 Uhr wurde eine 74jährige Ratingerin Opfer eines Straßenraubes. Als sie die Haustüre ihres Hauses am Ginsterweg in Ratingen aufschließen wollte, wurde ihr plötzlich von hinten von einer ihr unbekannten männlichen Person ihr Rucksack samt ihrer Geldbörse und persönlichen Papieren weggerissen, so dass sie fast stürzte. Die Geschädigte wurde glücklicherweise nicht verletzt. Sie konnte noch sehen, wie der Tatverdächtige mit ihrem Rucksack in Richtung eines Garagenhofes flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 180 cm groß - Normale Statur - Dunkle lange Haare, zum Pferdeschwanz gebunden - Bekleidet mit dunkelblauem Parker und dunkler Hose

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Ratingen unter Telefon 02102-9980.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell