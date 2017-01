POL-ME: Rote Ampel missachtet - Velbert - 1701077

Mettmann (ots) - Am Dienstag, dem 17.01.2017, gegen 15:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Friedrich- Ebert- Straße/ Parkstraße/ Diekstraße in Velbert- Mitte zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden.

Nach Angaben der Unfallzeugen und der Beteiligten befuhr eine 36- jährige Frau aus Velbert mit einem Pkw Audi A3 die Parkstraße in Richtung Friedrich- Ebert- Straße und beabsichtigte, geradeaus in die Diekstraße zu fahren. An der genannten Kreuzung übersah sie das Rotlicht der Ampel für ihre Fahrtrichtung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem von rechts kommenden Pkw Volvo V 70, dessen 38- jähriger Fahrer aus Mülheim die Friedrich- Ebert- Straße in Fahrtrichtung Essen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die 36-jährige Velberterin wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Velbert streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 25.000,- Euro.

