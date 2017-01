POL-ME: Weißen Lkw Mercedes Sprinter gestohlen - Langenfeld - 1701076

Symbolbild: Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell nach einem Fahrzeugdiebstahl in Langenfeld Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - In der Zeit vom Sonntagnachmittag des 15.01.2017, 17:00 Uhr, bis zum Dienstag, dem 17.01.2017,gegen 15:00 Uhr, wurde auf der Grünewaldstraße in Langenfeld- Reusrath ein weißer Kleinlastwagen Mercedes Sprinter entwendet, der auf einem Stellplatz gegenüber der Hausnummer 10 parkte. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in den verschlossenen Lkw gelangten, diesen starten und wegfahren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem gestohlenen weißen Sprinter mit Mettmanner Städtekennung. Der Wert des zwei Monate alten Lieferwagens, der zur Tatzeit ca. 2600 Kilometer Laufleistung auf dem Tacho hatte, wird mit ca. 47.500,- Euro beziffert. Seit der Tat fehlt jede Spur von dem komplett weißen Kastenwagen, an dem sich am Heck eine Hebebühne befindet.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Sprinters vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Fahrzeugs, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell