POL-ME: Gelockerte Radmuttern - Hilden - 1701072

Mettmann (ots) - Aktuell beschäftigt das zuständige Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Mettmann ein Fall eines "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" in Hilden.

Eine 25- jährige Fahrzeugführerin nahm ihren grauen Pkw VW Golf am Montag, dem 16.01.2016, nach einer längeren Standzeit (09.01.-16.01) in einer Parkbucht an der Hoffeldstraße in Höhe der Hausnummer 44 wieder in Betrieb und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf die Autobahn. Während dieser Fahrt löste sich plötzlich das linke Vorderrad komplett ab. Der geschockten Fahrerin gelang es glücklicherweise durch sofortige Verringerung der Geschwindigkeit auf den Standstreifen zu fahren und ihr Fahrzeug anzuhalten. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Eine Fahrzeugüberprüfung in einer Werkstatt ergab, dass an drei Reifen die Radbolzen gelockert und losgeschraubt worden waren.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität des oder der vorsätzlich handelnden Täter vor. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Verkehrsstraftat nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell