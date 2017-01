POL-ME: Verkehrsunfallfluchten - Kreis Mettmann - 1701067

Mettmann (ots) - Beinahe täglich finden ein oder mehrere Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir seit dem 02. Februar 2015 ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten (analog zu unseren Berichterstattungen i.S. Einbrüche). Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Bereits am Freitag, dem 13.01.2017, gegen 23:10 Uhr, befuhr ein 27-jähriger VW-Golf-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit den beschneiten Kreisverkehr der Metallstraße/ Bahnhofstraße in Velbert. Nach Angaben von Zeugen kam der Golf noch im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in Höhe der Bahnhofstraße 100 gegen ein Verkehrszeichen und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Obwohl der Mast des Verkehrszeichens umknickte und auch der Pkw durch den Zusammenstoß beschädigt wurde, meldete der junge Mann den Unfall nicht der Polizei, sondern entfernte sich zu Fuß über die Metallstraße in Richtung Obi. Den Golf ließ er an der Unfallörtlichkeit einfach stehen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den Flüchtigen noch in Nähe der Unfallörtlichkeit, im Bereich eines Sportzentrums, antreffen und kontrollieren. Da der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand, führten die Beamten einen Alkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizisten brachten den 27-Jährigen zur Wache nach Wülfrath, Dort wurde ihm die fällige Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ungeachtet des Fahndungserfolges bittet die Polizei noch weitere Unfallzeugen, sich zu melden.

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 12.01.2017, 21:45 Uhr, bis Freitag, dem 13.01.2017, 16:50 Uhr, stießen Unbekannte mit dem Heck ihres Fahrzeugs gegen die vordere rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A4 und beschädigten den Pkw. Ohne die erforderliche Schadensregulierung einzuleiten, entfernten sich die Verursacher anschließend von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich an der Haberstraße in Velbert. Dort stand der beschädigte Pkw zum Unfallzeitpunkt in einer Parkbox gegenüber der Zufahrt der Firma Witte. Die Polizei fand Teile des Rücklichtes des flüchtigen Fahrzeugs und stellte diese sicher.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Montagvormittag des 16.01.2017, gegen 10:05 Uhr, ereignete sich an der Max-Planck-Straße in Ratingen eine Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Fußgänger. Nach eigenen Angaben wollte der 28-jährige Fußgänger in Höhe der Hausnummer 22 die Straßenseite wechseln. Dabei wurde er von einem schwarzen Pkw frontal erfasst und zu Boden geworfen. Glücklicherweise zog sich der 28-Jährige durch die Kollision nur leichte Verletzungen zu. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, durfte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder Angaben zu seiner Person oder dem Unfallhergang zu machen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Opel Omega gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Freitagmittag des 13.01.2017, gegen 14:30 Uhr, kollidierte im Einmündungsbereich Borner Weg / Nordstraße in Mettmann ein 42-jähriger Radfahrer mit einem bislang unbekannten Pkw. Nach Angaben des Radfahrers bog der Pkw vom Borner Weg nach links auf die Nordstraße ab. Dabei übersah der Unbekannte den vorfahrtberechtigten Mann auf seinem Rad, der seinerseits auf der Nordstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den anschließenden Zusammenstoß zog sich der 42-Jährige leichte Verletzungen zu. Zudem wurde das Fahrrad des Mannes erheblich beschädigt. Der Unbekannte setzte derweil seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Person oder der Art seiner Beteiligung zu machen. Eine Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs oder des Fahrers liegt nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitag, dem 13.01.2017, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Flurstraße/ Böttinger Straße in Haan eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 11-jährige Schülerin verletzt wurde. Das Mädchen überquerte, nach eigenen Angaben, die Fußgängerfurt der Flurstraße bei Grünlicht. Als sie sich mittig der Straße befand, bemerkte sie einen blauen VW Bus, der aus Richtung Böttinger Straße auf den Fußgängerüberweg zufuhr. Augenscheinlich erst im "letzten Moment" erkannte der Fahrer des VW-Busses das Mädchen und leitete umgehend eine Vollbremsung ein. Dennoch touchierte der linke Vorderreifen des Busses den Fuß der Schülerin. Das Mädchen zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des blauen VW Busses setzte derweil seine Fahrt in Richtung Hochdahler Straße fort, ohne Angaben zu seiner Person oder der Art der Beteiligung zu machen. Bei dem flüchtigen Fahrer soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit sehr kurzen dunklen Haaren handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, dem 11.01.2017, in der Zeit zwischen 08:00 - 17:00 Uhr, beschädigten Unbekannte, vermutlich mit einem Einkaufswagen, einen schwarzen BMW Mini an der rechten Tür und entfernten sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mini Cooper auf dem Rewe-Parkdeck an der Bongardstraße 1 in Erkrath. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens an dem beschädigten Pkw auf mindestens 1000,- Euro.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag, dem 14.01.2017, in der sehr kurzen Zeit zwischen 08:15 Uhr bis 08:45 Uhr, an der Fuhlrottstraße/ Schliemannstraße in Erkrath-Hochdahl. Unbekannte befuhren die Fuhlrottstraße in südliche Richtung. In Höhe der Unfallstelle kam deren Fahrzeug aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, geriet auf die dortige Querungshilfe für Fußgänger und zerstörte die komplette Beschilderung. Anschließend entfernten sich die Verursacher, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf mindestens 1000,- Euro. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen 5er BMW, der neueren Baureihe ab 2014. Der gesuchte BMW dürfte im Frontbereich starke Beschädigungen aufweisen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Bereits am Freitag, dem 13.01.2017, in der Zeit zwischen 12:30 - 16:20 Uhr, beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug an der Falkenstraße 2 in Monheim, im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges, den Stahlpfosten des Verkehrszeichens 350 und flüchteten dann von der Örtlichkeit. Durch den Zusammenstoß knickte der Pfosten des Verkehrszeichens um und fiel auf den Gehweg. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mindestens 800 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

